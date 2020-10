El Municipio de Morón firmó un convenio de colaboración con la Agencia de Recaudación de la Provincia

“Es un convenio de colaboración y cooperación con los municipios. En particular, con Morón nos interesa reforzar y fortalecer el vínculo para desarrollar alguna prueba piloto de fiscalización conjunta que nos permita, a partir de los resultados de esa prueba, ir sumando otros municipios. Apuntamos a mejorar tanto la recaudación municipal como la provincial que, en definitiva, después termina repercutiendo en los ingresos de los municipios”, explicó Girard.

This site is protected by wp-copyrightpro.com