Cafiero presentó su segundo informe de gestión: “Estamos cumpliendo con cada palabra de nuestro contrato electoral”

“La pandemia empujó al desánimo a la sociedad en su conjunto. No ayudemos en esta tarea de buscar la ventaja política oportunista. Tenemos un gran país, con buena gente, que día a día pelea para poder salir adelante. Yo creo que estamos en el camino adecuado para poder levantarnos una vez más”, finalizó el jefe de Gabinete.

Cafiero sostuvo que “venimos de la irrupción de una fuertísima crisis de balanza de pagos en 2018 y 2019, que incluyó el préstamo stand by más grande en la historia del Fondo Monetario”. “Como resultado, vimos los peores indicadores financieros, productivos y sociales en casi 20 años”, enfatizó.

El jefe de Gabinete remarcó además que “no somos comentaristas de la realidad, no nos quedamos lamentando”, y añadió: “Apenas la pandemia tocó nuestro país actuamos rápido para fortalecer el sistema de salud pero también para atender a los más vulnerables y apuntalar a los que producen y a los que trabajan. No declamamos federalismo, lo practicamos”.

En ese sentido, Cafiero enfatizó: “Nosotros no llegamos al gobierno para poner excusas, ni echarle la culpa a nadie ni a decir que `pasaron cosas´. Lo que estamos buscando es que se conozca la envergadura y el grado que tiene esta crisis que golpea al mundo y a la Argentina”. “Tenemos que ser conscientes del punto donde estamos para iniciar el camino de la recuperación” agregó.