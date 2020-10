Vicente López y Google, unidos por el aprendizaje

Desde 2012, la Secretaría de Educación y Empleo de Vicente López mantiene una alianza estratégica con Google en el marco de su proyecto global “Google for education”. Esa relación llevó al distrito, en 2019, a ser convocado para implementar el segundo “caso de éxito” de Google Latinoamérica, acompañando en la formación de los docentes y la implementación de Recursos Chromebook.

This site is protected by wp-copyrightpro.com