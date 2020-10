Ituzaingó: Entrega de computadoras en el marco del programa ConecTeando

El distrito del oeste no solo.

El jefe de Gabinete, Pablo Descalzo, firmó un convenio con el presidente de la organización no gubernamental Red Reciclar, Carlos Wolpo; y la coordinadora de la Red Federal de TGD Padres TEA, Vera Vera, y realizó la entrega de computadoras recicladas a familias del distrito que son parte de la entidad en el marco del programa ConecTEAndo.