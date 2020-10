Tres de Febrero también propone implementar el uso de pistolas Taser para reforzar la seguridad

Sobre la continua polémica que rodea al uso de las Taser y su letalidad, Valenzuela remarcó que “es un arma no letal que no puede comprarse en el mercado y está reservada para las fuerzas de seguridad, las cuales realizarán los entrenamientos y la preparación previa que su uso requiera por protocolo”.

“Varios municipios del Gran Buenos Aires decidimos proponer el uso de las Taser porque es una herramienta más que ayuda, que moderniza y protege a los civiles y trabajadores de la seguridad”, aseguró Valenzuela sobre el proyecto de ordenanza. Y agregó: “Pondremos a disposición esta arma no letal en un marco de diálogo institucional con la Policía de la Provincia para cuidar a nuestros vecinos y vecinas”.