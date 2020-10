Ghi y Raverta entregaron, a sus nuevos dueños, cinco viviendas del Procrear de Haedo

Esta tarde, el intendente Lucas Ghi, junto a la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el ex intendente de Morón y actual presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, hicieron entrega de 5 viviendas del Procrear de Haedo,3 departamentos y 2 duplex, a las vecinas y vecinos que salieron beneficiados en 2015.

