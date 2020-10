Secuestran a un médico en Haedo y lo liberan antes de cobrar el rescate porque se descompensó

Los voceros dijeron que la camioneta Volkswagen Tiguan propiedad del médico aún no fue hallada, por lo que por el momento solo fueron remitidas las prendas de vestir de la víctima al gabinete pericial para la toma de huellas y rastros que puedan haber dejado los captores.

Pero antes de que la familia recibiera otro llamado con las instrucciones para acordar el pago del rescate, Villegas fue liberado sano y salvo en la calle Perón -ex Kennedy- al 1000 de la localidad de San Justo, partido de La Matanza.

“Lo tenemos a tu marido secuestrado. ¿Cuántos dólares tenés?”, fueron las palabras que utilizó uno de los secuestradores en la conversación con la esposa del médico. Según explicó la mujer a la policía, en su casa no había dinero porque tiempo atrás fueron víctimas de otro hecho violento de robo.