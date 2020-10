Grindetti buscar ser pionero: Quiere implementar el uso de pistolas taser en Lanús

Asimismo, se indica que “un arma de electrochoque está específicamente diseñada para no matar, por cuanto su objetivo es incapacitar a una persona a partir de una descarga eléctrica que lo inmoviliza temporalmente”.

Entre los fundamentos del proyecto de ordenanza se expresa que “ya en pleno siglo XXI no es lógico seguir discutiendo, con un sesgo meramente ideológico, que medios o nuevas tecnologías utilizar para combatir uno de los mayores flagelos que afecta a todos los ciudadanos por igual, como es el de la inseguridad”.