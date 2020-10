El Consejo Escolar supervisó la reanudación de obra de la Primaria 5 y Secundaria 19 de San Fernando

“Esta escuela tiene una matrícula de casi 600 chicos y es una comunidad muy dolida, recordemos que sufrió incendios, hechos de vandalismo y robos”, destacó, y continuó: “A pesar de esas vicisitudes, el personal, el equipo directivo y las docentes siempre contuvieron la situación y con el acompañamiento de muchos padres. Lamentablemente las anteriores gestiones provinciales no pudieron dar respuesta y hoy podemos dar esta buena noticia gracias al trabajo mancomunado de todos”.

