Bomberos de San Fernando extinguieron focos de incendios en el Delta

Y agregó: “En los últimos días estuvimos trabajando en el arroyo Manzano de la Barca y Río Barca Grande, hemos concurrido en cuatro oportunidades con un total de 40 bomberos, prácticamente la mitad de la dotación que tenemos en el cuartel. Hace dos días nos volvimos con sudestada, el personal desembarcó de las lanchas con 20 centímetros de agua en el terreno y pudieron extinguir un peligro inminente cerca de la Escuela 31. Contamos con equipos forestales portátiles y con las lanchas que el Municipio nos provee. Al momento no se han denunciado más focos de incendios”.

Por su parte, el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Fernando Albanesi, detalló los trabajos realizados: “Lamentablemente en estos últimos días hemos tenido un trabajo importante en el Delta, ya que se han originado incendios forestales, las copas de los árboles se han quemado y el viento hizo que se propagara muy rápido. Con la cooperación del Municipio que nos consigue las embarcaciones, y nuestras dotaciones, logramos dominar el incendio. En la zona del Delta se dan los incendios más peligrosos para el cuerpo de Bomberos Voluntarios, porque no sabemos con qué nos encontramos por la topografía del terreno”.

El director de Medio Ambiente del Municipio, Gabriel Tato, explicó: “Agradecemos la eterna voluntad de los Bomberos de San Fernando que siempre están a disposición, no solo para atacar incendios en continente sino también en la Reserva de Biosfera Delta del Paraná. Le pedimos responsabilidad al vecino isleño y recordamos que es una actividad prohibida por ley. Esto se agrava con la drástica situación de crisis hídrica que atraviesa la zona con 350 milímetros por debajo de la lluvia anual promedio, lo que pone en riesgo todo el microsistema ecológico y la propia vida”.