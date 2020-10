Morón celebró su aniversario con un reconocimiento a trabajadoras y trabajadores esenciales

Entre las y los presentes, se encontraban en representación de todas y todos los trabajadores esenciales, una médica, una maestra, personal del SAME, un recolector de URBASER, un policía, un colectivero, una trabajadora social, un mecánico, un profesor de educación física y personal de vigilancia, Defensa Civil, merenderos, del Centro Vivir Sin Violencia, cuadrilla municipal, comercios de Morón y medios de comunicación.

“Uno no puede menos que reconocer el amor y el compromiso con los que los trabajadores y trabajadoras desarrollan cada actividad, desde hace más de 6 meses. Naturalmente, uno no lo dice en nombre del gobierno, sino en nombre de la sociedad toda, sin distinciones partidarias, ni de ningún tipo. El virus es muy democrático, golpea a todos y todas por igual y que mejor que poder expresarles ese reconocimiento a las y los trabajadores de Morón en el cumpleaños del partido”, expresó el jefe comunal.