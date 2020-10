Se celebró una procesión vehicular por la fiesta de Santa Teresita, patrona de Virreyes

Por su parte, el párroco Sandro Sánchez expresó: “Es un año muy particular pero la vida y fe nos invita en este día junto a toda la ciudad de Virreyes a celebrar a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de Virreyes. Estamos muy contentos junto a las capillas y las comunidades de los hermanos italianos que nos acompañan en la parroquia. Hicimos una caravana vehicular de los santos para llevar un mensaje de esperanza y pedir por el fin de la pandemia”. “Agradecemos como siempre al Municipio por el acompañamiento, nos sentimos en profunda comunión. Le pedimos a la virgen que en estos tiempos difíciles nos ayude a ser una comunidad orante y misionera”, concluyó.

