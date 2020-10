Más vecinos de Tigre colaboraron con la donación de sangre

Se recuerda que pueden colaborar en la donación de sangre personas mayores de 16 años que superen el peso de 50 kilos. La extracción es sencilla, no requiere ayuno previo y no tiene ningún tipo de riesgo o dolor para el paciente. Una sola unidad -de 450 mililitros- tiene la capacidad de salvar hasta tres vidas. Las personas que gozan de buena salud son las que pueden sostener el sistema de donación.

