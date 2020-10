Volvió la campaña sanisidrense para prevenir enfermedades cardiovasculares

Junto a su mamá, Anabela Boracio completó: “Esto es excelente porque me queda a unas cuadras de mi casa y es al aire libre, lo cual evita muchísimo el contagio de coronavirus. La atención es espectacular y muy rápida. No tengo más que palabras de agradecimiento por todo lo que se está haciendo”.

“Me parece buenísimo que hagan esto. La verdad que la pandemia y el aislamiento hicieron que me descuide bastante y afectó mucho a mi salud. Muy agradecida al municipio por hacer este tipo de campañas que nos cuida”, comentó Alejandra Parodi tras realizarse los estudios.

“Desde que empezó la pandemia mucha gente no se realizó chequeos o estudios médicos. Por eso, lanzamos esta campaña para poder acercarle y facilitarle al vecino su control con el objetivo de prevenir otras enfermedades”, expresó el intendente Gustavo Posse.

El Municipio instaló el sábado postas sanitarias del programa Corazón Saludable en distintos barrios para realizar chequeos médicos y vacunar de forma gratuita. El objetivo es llegar a los vecinos que no se hicieron controles médicos ni se vacunaron por la cuarentena.