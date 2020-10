José C. Paz: Un hombre atacó a agentes de Tránsito con un matafuegos

Un reflejo más de la situación social que día tras día se vuelve más violenta a causa de la presión del Estado sobre los ciudadanos: Un hombre atacó con un matafuegos a agentes de tránsito en José C. Paz. Rompió los vidrios de la patrulla tras ser multado. Fue detenido y tendrá que reponer los daños causados.

