Miembros de la Policía se encuentran trabajando en el lugar tratando de identificar el cuerpo del hombre. Otra muestra más del abandono de José C. Paz y la inacción del Estado.

La ausencia del Estado en José C. Paz no tiene límites. Hoy por la mañana, apareció el cadáver de un hombre tirado en una calle calle inundada, toda una postal de lo que ocurre en el distrito que gobierna Mario Ishii.

José C. Paz, tierra de nadie: Apareció un cadáver en el medio de la calle

José C. Paz