En Malvinas Argentinas se fabrican ladrillos ecológicos únicos en la Provincia

Es el ex programa Conectar Igualdad..

El secretario de Obras Públicas y Planificación Urbana, Roberto Caratozzolo, comentó: “Decidimos hacer la adquisición de la maquinaria para que sea propia, municipal. Fabricamos los ladrillos ecológicos con diferentes materiales, siempre con algún ligante de la construcción como cemento o cal, más la utilización de cualquier otro material reciclable ya sea cartón, restos de basura, plástico o lo que encontremos. Vamos probando diferentes mezclas que tienen mucha utilidad tanto para mobiliario urbano, levantamiento de paredes, construcción de casas, pisos de vereda, pisos de pavimentos, etc. Son muy prácticos y permiten mucha versatilidad, con un ahorro económico interesante y ayuda al medio ambiente”.