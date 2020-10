Graciela Camaño encabezó un multitudinario encuentro virtual del partido Tercera Posición

Estuvieron presentes en el encuentro, el concejal de Tres de Febrero, Martin Jofré; el dirigente de Vicente López, Alan Avaca; el ex edil de Morón, Domingo Bruno; y el dirigente de San Martín, Germán Pavone, quienes conforman en la Provincia la mesa de trabajo del partido Tercera Posición.

La crítica más potente se la llevo el ministro de Educación, Nicolás Trotta, por la falta de planificación para pensar en un retorno de las clases presenciales, o bien para presentar un programa firme de clases virtuales. “La educación no puede seguir en manos de un ministro incompetente. Es el ministro de la no educación”, afirmó la diputada.

A la hora de opinar sobre el trabajo del gobierno nacional, Graciela Camaño dijo que “hay una mala gestión de la pandemia, y una mala gestión en más de los últimos dos períodos de gobierno”, y que desde Tercera Posición tienen el “deber moral de decir lo que no se hace bien”.

Asimismo, la anfitriona del evento invitó a todos los presentes a formar parte de la Plataforma de Pensamiento Estratégico Argentino 2021-2031, que elaborará proyectos en ejes como la Educación, el trabajo, el medio ambiente, la seguridad, la economía y la justicia, entre otros. “Tener mirada estratégica es saber que ponemos el ladrillo pero que no nos llevamos el premio”, enfatizó, y cuestionó que “nuestra dirigencia política está mirándose el ombligo”.

“La grieta siempre benefició a los más poderosos”, aseguró la dirigente, y en esa línea, luego agregaría que “el proyecto estratégico no se construye con una sola parcialidad”. “Es el sacrificio que debe hacer la dirigencia. Nadie nos va a sacar de la amplia avenida del medio”, remarcó, y planteó: “Basta de esta grieta que lo único que hace es instalar dirigentes ineptos no que saben gestionar el poder. Es necesario construir la tercera vía que busque el bien común”.

La conferencia comenzó con la exposición del diputado nacional y ex ministro de Economía de la Provincia, Jorge Sarghini, quien expuso el escenario que atraviesa el país en materia económica.