Gracias a las cámaras de Tigre, el Sistema de Protección Ciudadana controló un peligroso incendio vehicular

Los dispositivos fílmicos del Centro de Operaciones Tigre localizaron el siniestro en avenida Alvear y Elvira y registraron todo el operativo montado por agentes locales, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios. No hubo heridos.