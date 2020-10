Juan Andreotti firmó convenio con Nación que permitirá equipar una futura Planta de Reciclaje Municipal

Al respecto, Andreotti explicó: “Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, al cual agradecemos, principalmente a Juan Cabandié, que desde el primer día de gestión se puso a disposición del Municipio. Hoy el trabajo, el cuidado y el tratamiento de los residuos no son solamente un tema de cada municipio, sino que hay una política nacional para acompañar, invertir y que cambiemos el paradigma de cómo tratamos nuestra basura y el vínculo con el medio ambiente. Tenemos que entender entre todos y concientizar sobre el cuidado del mismo”.

El jefe comunal mantuvo una reunión por videoconferencia con el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero; y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, para ayudar en el equipamiento de una futura planta de reciclaje y separación de materiales, adhiriendo al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. “Hoy el trabajo, el cuidado y el tratamiento de los residuos no son solamente un tema de cada municipio, sino que hay una política nacional para acompañar, invertir y que cambiemos el paradigma de cómo tratamos nuestra basura y el vínculo con el medio ambiente”, dijo Juan Andreotti.