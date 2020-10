San Isidro: Donan equipo al Hospital Materno Infantil

“Es muy importante para nosotros tener este tipo de monitores en la sala de recuperación anestésica hasta que los pacientes reciban el alta. No solo sirve para los niños y niñas con fisura, sino también a todos los niños que se operan en este hospital”, contó el doctor Diego Steinberg, cirujano plástico.

Por día en el mundo nacen unos 540 bebés con fisura labiopalatina. La organización no gubernamental internacional Smile junto a la Asociación Sonrisas del Futuro donaron un oxímetro al Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro, en el marco de la Semana Internacional de la de la Fisura Labiopalatina, que se celebra entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.

