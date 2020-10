San Miguel recibirá financiamiento internacional por su participación activa en la lucha frente al cambio climático

Es el ex programa Conectar Igualdad..

Se trata de una iniciativa impulsada por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que busca contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero mediante el fortalecimiento de medidas de eficiencia energética. Se desarrollará durante tres años, con un financiamiento de 656 mil euros del Programa EuroClima Plus de la Unión Europea.