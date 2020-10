Zoonosis continúa su actividad y ofrecerá nuevos turnos de castración a los vecinos

Asimismo, explicó que a los vecinos que concurren, se les toma la temperatura y se les pone alcohol en gel en las manos, debiendo pasar de a uno y con un máximo de 4 personas en la sala de espera. “Tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestras mascotas, para que el hecho de concurrir a Zoonosis no sea un motivo más de contagio”, concluyó.

El funcionario agregó: “Ahora estamos trabajando con los vecinos y reabrimos la agenda para el mes de octubre, y en el primer día se completaron los turnos de castración con un total de 345. Y el 20 de octubre volveremos a reabrir la agenda para dar los turnos de noviembre. También se abrió el consultorio, no para casos de urgencia, sino para atención clínica en general, con alrededor de 14 o 15 consultas diarias”.