Se inauguró la renovada estación Don Torcuato del ferrocarril Belgrano Norte

“Hoy es un día muy especial para la comunidad de Don Torcuato. Estamos agradecidos al ministro y al presidente Alberto Fernández, quien lleva adelante este proceso de transformación de la Argentina a pesar de la crisis pandémica que estamos viviendo; ese es el gran valor que tiene esta obra que va a disfrutar la comunidad de Tigre. En plena crisis sanitaria, tenemos un gobierno nacional que le pone el pecho, que sigue invirtiendo. A pesar de los vaivenes económicos que hemos tenido, hay un Estado presente y cuando eso ocurre, la vida de la gente tiene mejores soluciones, cuando está ausente, pasa lo que pasó los últimos cuatro años de fracaso en la Argentina. Años de una actitud abandónica que comenzó con mucho marketing anunciando reformas en ferrocarriles, con obras que no avanzaban y que tuvo a los vecinos reclamando una mejor calidad de servicio”, destacó Zamora durante su discurso.

