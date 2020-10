Tres de Febrero lanza el primer mercado virtual del Gran Buenos Aires

El ex candidato a intendente del.

“Comprá en 3F” es otra de las iniciativas que lleva adelante no sólo para alentar el desarrollo del comercio local y la cultura del esfuerzo, sino también para demostrar el compromiso con el control de la venta callejera ilegal. Se suma a la tarjeta “3F Ahorro”, al reconocimiento a bares y comercios notables o históricos, y al portal “3F Solidario” en pandemia, entre otros.

Siguiendo el ejemplo de Córdoba, Rosario, varias ciudades de España e incluso Jerusalén, esta interfaz provee un espacio abierto y de calidad y le permite a los negocios crear su tienda con carrito de compras de manera totalmente gratuita, publicitarla y realizar ventas con tarjeta sin costo alguno. Además, ofrece asistencia gratuita para los que no tengan conocimiento sobre cómo desarrollar, manejar o utilizar un sitio web. También sirve para conectar con la “Comunidad 3F” a los que ya tienen una página virtual de venta.