Jorge Macri visitó una pyme local comprometida con el desarrollo de tecnologías anti coronavirus

La unidad está equipada con piso monocasco con superficie antideslizante, anti bacterias y bordes curvos, que facilitan su higienización y sanitización. Su amoblamiento ya no es de madera, sino que fue sustituido con material plástico. En cuanto a la camilla del paciente, se encuentra cubierta por una cápsula con tomas de aire que están conectadas a un sistema de filtrado del vehículo. Además, cuenta con un nuevo panel de control digital.

La implementación de este equipo permitirá reducir drásticamente las posibilidades de contagio de los trabajadores. El jefe comunal enfatizó los beneficios del vehículo y destacó la labor de la empresa: “Tienen una cultura de trabajo histórico, donde el mérito y el esfuerzo son parte de su ADN, y no dejan de sorprendernos. Esta vez con esta ambulancia especialmente diseñada para el coronavirus, pero puede funcionar para cualquier enfermedad contagiosa que tenga que ver con las vías respiratorias. Lo que hace es generar una burbuja que aísle al paciente y proteja al personal que traslada a ese enfermo. Intentamos estar en la última tecnología para cuidar a nuestro equipo y al paciente”.