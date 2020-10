Coronavirus: Realizan testeos serológicos a vecinos en estaciones de trenes del Área Metropolitana

“La estrategia de serológicos que estamos realizando en nueve estaciones de tren de los tres cordones del conurbano bonaerense tiene el objetivo de conocer qué porcentaje de la población estuvo en contacto con el coronavirus, y es un testeo que no tiene fines diagnósticos sino epidemiológicos, que nos permite conocer cómo ha circulado el virus en cada una de estas localidades”, detalló Ceriani.

This site is protected by wp-copyrightpro.com