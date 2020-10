Vicente López apoya el proyecto de ayuda extraordinaria a escuelas privadas

Este aporte beneficiará a más de 4500 escuelas y más de 1 millón 300 mil alumnos. En referencia a esto, el intendente de Vicente López expresó: “Queremos que los chicos puedan seguir yendo a la misma escuela que van desde hace años con sus compañeros de toda la vida, y que lo económico no sea un impedimento. Además, para muchos padres resulta angustiante saber que tienen que cambiar a su hijo de colegio porque no lo pueden seguir pagando. Desde el Municipio, acompañamos a todos los alumnos para que tengan las mismas oportunidades de progresar”.

El proyecto solicita al gobierno provincial que otorgue un subsidio extraordinario a todos los establecimientos educativos del sector y que se les absuelva la deuda por no haber pagado a tiempo los aportes previsionales del personal.

Además, debatieron sobre el proyecto presentado por senadores de Juntos por el Cambio, que establece una ayuda extraordinaria no reembolsable para los colegios privados de la provincia de Buenos Aires golpeados por la crisis del coronavirus, y que cientos de ellos se encuentran en peligro de cierre.