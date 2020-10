Torres: Hay que ofrecerle al vecino de Tres de Febrero “caras nuevas de quienes no hayan sido candidatos”

El responsable del albertismo de Tres de Febrero analizó, Roberto Ismael Torres, en diálogo con SM Noticias, la situación política nacional y municipal en una época de máxima dificultad social y económica. También pide “gestos de grandeza” en el peronismo local, golpeado por tantas derrotas electorales.

Torres representa al Estado Nacional en el consejo de administración del hospital Dr. René Favaloro “cerrado y abandonado cuatro años por la desidia de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal”, y hoy, abierto luego del reinicio de obras iniciadas en marzo y finalizadas julio.

“Se trata de un hospital SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad) que tendrá en total 20 mil metros cuadrados, ubicado en el límite entre La Matanza, Morón y Merlo, una zona con casi 3 millones y medio de habitantes”, detalló el referente.

“Los hospitales que no hicieron Macri ni Vidal en cuatro años, los hizo Alberto (Fernández) en cuatro meses”, opinó Torres, quien comentó que se trabajó mucho para la puesta en marcha del nosocomio declarada la pandemia de coronavirus.

“El hospital tiene atención de guardia, consultorios externos, laboratorio, diagnostico por imágenes, 48 camas de internación, 14 camas de terapia con equipos de última generación, en un hospital peronista, pensado para muchos años por delante, como lo fue el Castex”, de San Martín, indicó.

Al respecto de la situación general del país, en medio de la crisis sanitaria y sus efectos en la economía, Roberto Torres entiende que Alberto Fernández “asumió sin beneficio de inventario, con un país en default, con proveedores del Estado que no cobraban desde hacía más de 200 días, y en ese contexto intentó darle prioridad a la lucha contra el hambre, y al generar las condiciones para abordar esa deuda que tenemos, se nos cruzó un virus que puso de rodillas al mundo”.

A pesar de todo este contexto, el hombre de ParTE destacó que se ganó tiempo “para construir 12 hospitales modulares, más poner en marcha megahospitales como el René Favaloro”, mientras gobiernan con las consecuencias de “heredar una deuda monstruosa, con la fuga de cerca de 90 mil millones de dólares”.

“En breve el Congreso va a dar tratamiento a un presupuesto que dirá hacia dónde irá la política de Alberto, la internacional, la social, y la económica”, consideró Torres, quien, sobre el hasta ahora desconocido plan de gobierno, afirmó: “hay dos pilares fundamentales, la producción y el empleo”, para lo que fue fundamental, entiende, el acuerdo con los acreedores privados.

“Soy optimista que con las políticas sociales articuladas en función del trabajo, superada esta crisis que es peor a la del 2001, nos encontrará el año próximo con una Argentina en crecimiento”, afirmó.

En lo local, consultado por SM Noticias, Roberto Torres aseguró que ParTE conforma el Frente de Todos de Tres de Febrero, a pesar de las notables diferencias que existen con los referentes del ex (o vigente?) curtismo.

“Desde esta partido, que formó Alberto Fernández hace muchos años, fuimos parte del FDT en la campaña, con una participación, en lo personal, muy activa antes y después de las PASO”, comentó en referencia a la lista que llevó a Juan Debandi como candidato a intendente de Tres de Febrero.

“Militamos mucho, en un trabajo arduo contra el aparato municipal, y no alcanzó para el objetivo de recuperar el distrito, como sí pasó en Morón”, dijo el dirigente, quien aseguró tener “la sabia convicción de que no se pueden repetir más errores, porque no se pueden perder más elecciones locales”.

“Si a nivel nacional muchos dirigentes dejaron sus diferencias, sin sectarismo y sin exclusiones, (en Tres de Febrero) deben haber gestos de grandeza de todos”, reclamó el también dirigente de Racing Club, y lanzó: “nadie es candidato natural ni dueño de los votos”.

Hay que ofrecerle al vecino de Tres de Febrero ” una lista con caras nuevas, que no hayan sido candidatos”, dijo Roberto Torres, quien consideró que “ganando la elección de 2021, vamos a estar muy cerca de ganar en 2023”.

Finalmente, Torres criticó al gobierno municipal al señalar que desde su espacio, sin un presupuesto comparable con el de la Intendencia, “hemos podido pulverizar, contra dengue y COVID todos los barrios donde el Estado no ha llegado”.

“Estos odiadores seriales (Cambiemos) estaban esperando imágenes en el conurbano al igual que en Madrid o Roma, con pasillos hospitalarios donde se debía optar entre salvar a un joven o un anciano”, consideró, y definió al intendente Diego Valenzuela como “fiel exponente de Macri, de Larreta y de Patricia Bullrich”.