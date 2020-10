“El desafío es construir una sociedad más igualitaria y más equitativa”, afirmó el presiente Fernández

“Cuando pusimos el IFE en funcionamiento lo hicimos pensando que iba a alcanzar a 600 mil monotributistas y a 2 millones de personas que entendíamos que el Estado no tenía registradas, pero ese número fue creciendo hasta descubrir que había 9 millones de argentinos que estaban totalmente afuera del sistema”, recordó.

“Tenemos una gran oportunidad por delante y la tenemos que construir entre todos. No se trata de que todos uniformemos el discurso y el pensamiento, se trata de que todos tengamos el objetivo de construir una Argentina con trabajo y con producción y dejemos de lado las falsas disputas que todos los días algunos nos plantean”, señaló.

“Nadie sobra en la Argentina, la idea de pensar una Argentina para pocos no es nuestra idea, la nuestra es una Argentina inclusiva, que le tienda la mano a todos”, aseguró el presidente Alberto Fernández al exponer esta tarde en un encuentro virtual con autoridades de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires y representantes de los trabajadores, los empresarios, el agro y los movimientos sociales.