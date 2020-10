Leo Nardini recorrió obras de la localidad de Adolfo Sourdeaux

Es el ex programa Conectar Igualdad..

La obra integral se encuentra a cargo de la Secretaría de Servicios comunal y permitirá que el agua escurra apropiadamente los días de lluvia y la calle no se llene de pozos, lo que favorecerá la circulación tanto peatonal como vehicular.

El jefe comunal afirmó: “Es un cambio abismal y va quedando mucho mejor. Seguimos trabajando a pesar del parate que tuvimos durante los primeros meses por el coronavirus, pero avanzamos. Las veredas ahora serán más amplias, con un formato uniforme como en todas las demás localidades de Malvinas Argentinas. No hay diferencias entre una ciudad y otra, buscamos que sean iguales y tener una identidad”.