Andreotti firmó convenios con AySA y ADIF para iniciar obras preliminares del nuevo túnel de avenida Sobremonte

Por último, el vicepresidente de ADIF agregó: “Es un placer poner en marcha esta obra en un municipio que trabaja fuertemente sobre la accesibilidad de sus vecinos. Es uno de los primeros que tiene un programa denominado ´San Fernando Sin Barreras´, cuya finalidad es unir barrios y comunidades. Cuando uno ve un paso bajo nivel a veces no tiene en cuenta que hay cuestiones de salud que se solucionan porque una ambulancia llega a tiempo, se evitan accidentes y permiten mejorar la frecuencia de los ferrocarriles”.

