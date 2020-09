Los campos de deportes municipales de San Isidro vuelven a abrir sus puertas

Las principales medidas de cuidado sanitario para utilizar los campos indican que se debe concurrir con ropa y calzado adecuado para la actividad; el uso obligatorio de tapabocas; que no se podrá ingresar con elementos extra como mochilas o carteras; y que se deberá firmar una declaración jurada de salud al ingresar y acreditar domicilio en San Isidro con el documento o Tarjeta Ciudadana.

