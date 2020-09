Detienen a un hombre con pedido de captura internacional por narcotráfico y lavado de activos en Tigre

Sin embargo, en 2019, como parte de la Operación Collecteur, la Real Policía de Canadá desbarató una organización criminal de lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de estupefacientes, con conexiones en el Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Estados Unidos y China. Allí, se logró determinar la participación de esta misma persona. No obstante, al intentar proceder nuevamente a su detención, se constató que se había fugado del país con destino probable hacia Argentina. En ese marco, y a solicitud de las autoridades judiciales de Canadá, se tramitó el pedido de captura internacional.

This site is protected by wp-copyrightpro.com