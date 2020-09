Gustavo Posse entregó diplomas a los médicos resientes del Hospital Materno Infantil de San Isidro

Con una enorme sonrisa, Adrián Zapata completó: “Estoy muy emocionado por poder cumplir esta meta tan importante que es la formación en pediatría. Es un honor poder dar la mano y ayudar a los que están atravesando alguna dificultad, más en este momento tan particular que estamos viviendo”.

“Es un día distinto ya que no podemos compartirlo con nuestros familiares pero eso no quita la felicidad de vivir este momento de cierre de etapa y reconocimiento”, comentó Tatiana Conde con su diploma en mano.