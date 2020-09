Morón convoca a la inscripción de nuevas viviendas del plan Procrear

Por otro lado, contar con ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente de entre 2 y 8 salarios mínimos vitales y móviles con doce meses de continuidad laboral registrada, como mínimo. Así como no registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce meses y no encontrarse inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina o por Orden Judicial.

Los requisitos que deben cumplir las y los titulares o cotitulares para el proceso de inscripción son no haber accedido a planes de vivienda en los últimos 10 años, y no tener bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como copropietarios.