Rocío Fernández participó del Programa Argentina contra el Hambre

La Defensora del Pueblo de Escobar fue invitada a integrar la Comisión de Acceso a los Alimentos.

En el día de ayer, Rocío Fernández fue convocada para integrar en su carácter de Defensora del Pueblo de Escobar y secretaria general de Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, la Comisión de Acceso a los Alimentos, en el marco del Programa Argentina contra el Hambre.

En ese sentido, participó junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; Victoria Tolosa Paz; a cargo del Consejo Federal de Políticas Sociales; funcionarios del sector público; organizaciones de la sociedad civil; organizaciones educativas y sindicatos, ente otros.

En este primer encuentro, Fernández puso a disposición la experiencia en relación al abordaje de personas NN, los cuales al carecer de identidad jurídica, por no contar con la debida inscripción registral, no pueden acceder a las diferentes estrategias que acciona el Estado nacional, como es el caso de los niños y niñas que no acceden a la Asignación Universal por Hijo, en virtud de que uno de sus padres es NN.

En este marco, fue invitada por Tolosa Paz para participar de la comisión que desarrolla un registro nacional de estos menores en estado de vulnerabilidad, que al momento el consejo nacional calcula que son alrededor de treinta mil en el país.