Tres de Febrero busca nueva empresa para la recolección de residuos

Al inicio del encuentro, se rindió homenaje al gremialista José Ignacio Rucci, a 47 años de su asesinato. También se repudió la situación en la que se vio involucrado el ex diputado nacional por Salta, Juan Ameri, durante la última sesión del Congreso Nacional a través de plataformas digitales, y en relación, el concejal de Cambiemos, Fernando Trigo, pidió una expresión similar para con el legislador José Alperovich, en uso de licencia tras una denuncia por abuso por parte de su sobrina.

También se aprobó un pedido de informes sobre la falta de provisión de medicamentos desde el Banco de Drogas de la provincia de Buenos Aires, que afecta en particular a enfermos oncológicos.

Por su parte, Diego Achilli, hoy del lado del Frente de Todos, recordó lo que fue la licitación de que terminó con la adjudicación de la actual empresa Santa Elena en 2014: “No tuvimos la posibilidad de participar en el debate del pliego, y ni lo pudimos ver porque fue a libro cerrado, por lo que voté negativo”. “Las cosas que se iban a hacer no se hicieron durante estos 5 años”, afirmó el comerciante, quien reclamó el cobro de multas frente a incumplimientos en el nuevo periodo de servicio.

El clima de consenso pareció romperse cuando la concejal María del Carmen Vidal criticó duramente al intendente Diego Valenzuela “por publicar el llamado a licitación cuando todavía este cuerpo no se había expedido, porque para él somos muebles, un sello de goma, hace lo que quiere sin esperar nuestra aprobación”. “Están jugando al límite y especulan, porque viven adentro de la grieta”, exclamó la referente peronista, quien denunció que desde el Ejecutivo le quisieron cobrar 5 millones de pesos el pliego de licitación para visualizarlo.