Policía con delirios místicos se atrincheró en su casa y disparó contra sus pares

Según da cuenta el medio ANDigital, el subteniente Brian Paz recibió un tiro en la zona abdominal que fue atenuado por el chaleco antibalas, por lo que el disparo no causó ninguna herida.

El hecho ocurrió anoche en una vivienda de la calle General Pintos al 900. El policía no se presentó a cumplir servicios y recibió con disparos a elementos policiales que fueron a notificarlo.