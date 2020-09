Nardini y Trotta entregaron más de treinta netbooks del plan Juana Manso

Nardini comentó: “Me tocó, cuando trabajaba en Anses, llevar adelante la entrega del Conectar Igualdad, hoy con la impronta que le pone el Ministerio de Educación para otorgar inclusión digital y generar igualdad. Un montón de chicos y chicas que tal vez no tienen la oportunidad por el contexto social o económico de comprar una netbook y acceder al contenido, para seguir aprendiendo y desarrollarse aún en medio de la pandemia. Muy agradecidos por la presencia del ministro hoy, antes tuvimos una reunión de trabajo relacionada con el tema infraestructura de los establecimientos escolares, para garantizar mejores condiciones a nuestra comunidad educativa”.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, entregaron 38 nuevas netbooks como parte del plan Juana Manso -ex programa Conectar Igualdad- el cual busca integrar y brindar acceso a la tecnología a todas las niñas, niños y adolescentes de la Argentina.

Es el ex programa Conectar Igualdad. Los beneficiarios fueron estudiantes de la escuela Secundaria 9 de Los Polvorines. Al momento, 1628 personas ya recibieron su netbooks en Malvinas Argentinas.