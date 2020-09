Morón incorporó nuevos automóviles y motos destinados al patrullaje y seguridad

La respuesta es no, aunque la.

“También sabemos que hay una demanda concreta en materia de seguridad, y qué mejor entonces que orientar esos recursos de nuestros vecinos a satisfacer lo que tiene que ver con el equipamiento, la logística, los pertrechos que necesita nuestra fuerza policial para corresponder esa demanda. Lo estamos haciendo también de manera articulada con la Provincia, que seguramente nos estará confiando más recursos en el marco de un acuerdo con Nación, no solo para seguir incorporando movilidad y vehículos si no también seguir dotando todo el sistema de videovigilancia, de alarmas, de cámaras, de más posibilidades de llegar, de control, de vigilancia activa”, detalló el intendente de Morón, y enfatizó que “queremos prevenir, este es el eje fundamental, evitar que las cosas sucedan”.

“Sabemos que es la principal demanda de nuestra comunidad y tiene que ser, en consecuencia, el principal eje de reacción por parte del Estado municipal, que no escatima recursos. Hemos adquirido 10 unidades, 5 automóviles y 5 camionetas, que se entregarán en breve, más las motos, que ya se incorporan a recorrer las calles preventivamente en nuestro distrito”, expresó Ghi, y agregó que “es un esfuerzo que hace el vecino y la vecina de Morón, a través de este gobierno municipal, porque los recursos son de nuestra comunidad, son de las familias de Morón”.