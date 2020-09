Habilitan la producción y realización de shows por streaming en San Isidro

Además, deberán desinfectarse regularmente los caminos de acceso y egreso; se podrá hacer un máximo de tres eventos por día, con una diferencia no menor de dos horas entre presentaciones; y se deberá mantener el distanciamiento social, uso de tapabocas obligatorio, lavado de manos y ventilación natural del lugar.

Entre las principales medidas, el protocolo sanitario dispone que los establecimientos podrán funcionar en el horario de 9 a 24; que no podrá ingresar al lugar ninguna persona que no esté vinculada al desarrollo de los ensayos, producción o grabación del contenido; y la prohibición del uso de espacios comunes como cafeterías, restaurantes o buffets.