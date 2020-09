San Isidro: Búsqueda activa de casos de coronavirus en La Horqueta y Martínez

“Hay gente que no quiere o no puede acercarse a los hospitales o Centros de Atención Primaria de la Salud para atenderse. Por eso, el Municipio se acerca a ellos para que puedan evacuar sus dudas y, en caso de ser necesario, ser hisopados. Además, muchos vecinos aprovechan para completar las vacunas que les faltan”, señaló el doctor Gustavo Flores, director de los Centros de Atención Primaria de la Salud.

