Los vecinos de Tigre ya pueden realizar actividades individuales en los polideportivos municipales

Alicia, vecina de Ricardo Rojas, expresó: “Estoy muy contenta, me parece maravilloso que podamos hacer esto. Los que estamos en el poli de toda la vida ya lo necesitábamos. Yo soy alumna y ansiaba retomar la actividad, en mi casa hice muy poco deporte, estar acá adentro es otra cosa”.

Respecto al reinicio de actividades, el concejal Rodrigo Molinos expresó: “Este es un gran paso, los vecinos tendrán un lugar para poder realizar ejercicio al aire libre, en un momento en el que no hay que aflojar y tenemos que seguir cuidándonos”. Por su parte, la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, destacó: “Es un día muy importante para nosotros, podemos darle al vecino la oportunidad de que haga actividad física en el polideportivo. Tenemos que seguir cuidándonos porque la salud es primordial, por eso hicimos los protocolos necesarios para que puedan sentirse seguros”.

Por otro lado, quienes asistan a los establecimientos no podrán utilizar el transporte público y es obligatorio el uso de tapabocas, que sólo podrán quitárselo al momento de realizar la actividad. Además, los vestuarios permanecerán cerrados al público y los sanitarios podrán utilizarse sólo para emergencias.