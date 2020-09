Emotivo homenaje murguero al personal de salud malvinense

También se hicieron presentes en el homenaje, “Los rebeldes de Los Polvorines”; “Los embajadores del ritmo de Grand Bourg”; “Unidos por una pasión”, de Grand Bourg; “Los guasones de Malvinas”, de Villa de Mayo; “Centro Murga Pasión y Locura de Tortuguitas”; “Los incorregibles de Malvinas”, de Villa de Mayo; “Los majestuosos”, de Grand Bourg; “Los creadores de una historia”, de Grand Bourg; “Los auténticos del Cruce de José. C Paz”; “Los viciosos de José. C Paz”; y “Los sonideros de Villa del Carmen”, de Villa de Mayo.

En esta oportunidad, las murgas no trajeron sus instrumentos característicos, “pensando en los familiares y en las personas que la están pasando mal, en terapia intensiva, decidimos no traer los instrumentos, y vinimos con nuestros trajes para que nos vean que estamos acá haciendo el aguante”, afirmó el director de Los Bufones.

Lucho Díaz, director de “Los bufones de San Pablo” de Los Polvorines, dijo: “Somos un grupo de murgas amigas de Malvivas y de lugares cercanos, algunas no pudieron venir, porque trabajan o porque tienen familiares de riesgo. Nosotros teníamos la necesidad de darle nuestro apoyo al sector de salud, que realmente no dan abasto. Les queremos transmitir nuestra fuerza y agradecimiento”.