Las cámaras de seguridad de San Fernando permitieron detener a un ladrón de varillas de hierro

Ante esa situación sospechosa, el Centro de Operaciones envió a los móviles de Protección Ciudadana número 161, 189, 191 y 201. En ese momento, fue recibida una denuncia de intrusión en una casa particular en obra donde robaron el tipo de varillas que portaba el hombre de buzo rojo, por lo que los agentes municipales lo detuvieron, buscaron los materiales robados y los recuperaron para trasladarlos junto con el delincuente a la comisaría primera y devolver las barras de metal a su dueño.

El Centro de Operaciones del Municipio detectó a un hombre que caminaba por la calle a la medianoche llevando unas largas barras de metal para construcción y las intercambiaba por dinero a otra persona. Al instante fue denunciada la falta de ese tipo de materiales de una casa particular y, en consecuencia, Protección Ciudadana envió patrullas para detener al ladrón y devolverlas a su dueño.