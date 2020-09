Malena Galmarini recorrió las obras del Sistema Agua Sur en Bernal

Sobre el alcance y los beneficios de las obras, Malena Galmarini declaró: “Se trata de una obra muy importante para toda la zona Sur del conurbano bonaerense y hoy estamos aquí en el inicio de la primera etapa del Río Subterráneo que va a llevar agua a aproximadamente un millón de vecinos y vecinas de esta zona. Están trabajando 150 personas, vamos a llegar a 250. Es una obra de unos 130 millones de dólares que por supuesto se compone de otros tramos más. Este tramo tiene 13 km, también de la ampliación de la planta Bernal. Porque necesitamos no solamente tener más agua, sino la capacidad de poder trasladarla a aquellos lugares en donde viven nuestros vecinos y vecinas. Así que quiero agradecerle muchísimo a las trabajadoras y a los trabajadores que, en medio de la pandemia, no frenaron y seguimos avanzando”.

