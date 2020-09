Recorrida por el nuevo hospital municipal Néstor Carlos Kirchner que se inaugura el lunes en Maquinista Savio

La decisión de Sujarchuk de municipalizar la ex Clínica San Carlos, que contó con el apoyo del gobierno nacional a través del PAMI y del provincial por intermedio del Ministerio de Salud, permitió resguardar unos 220 puestos de trabajo, ampliar su equipo a 300 profesionales y garantizar la prestación médica a unos 28 mil afiliados de PAMI del partido de Escobar y de toda la región en este contexto de pandemia de coronavirus.

