“La construcción de una nueva normalidad nos demanda una agenda ambiental popular”, dijo Vilar en el Congreso sobre Escazú

Para Vilar, “las problemáticas ambientales, que profundizan las desigualdades, profundizan y generan más situaciones de vulnerabilidad, son causa directa de un modelo injusto y absolutamente depredador, que nos condujo directamente acá, a tocar este fondo, por eso no podemos hablar de problemas ambientales sin hablar de desigualdad, de explotación y de concentración de la riqueza”.

“El Acuerdo de Escazú es fundamental pero no puede ser una medida inconexa y aislada para dormir con la conciencia más tranquila a la noche, tiene que ser una medida contextualizada en un plan económico y político de inclusión social”, destacó Vilar. En este sentido, añadió: “La salida de esta crisis y la construcción de una nueva normalidad nos demanda una agenda ambiental popular que se complementa con políticas de empleo, políticas de industria y de inclusión social”.