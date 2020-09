Posse presenta un protocolo y pide al gobierno provincial por el regreso a las aulas

Los lineamientos del escrito abarcan todas las instituciones de educación inicial, primaria, secundaria, de formación profesional, de formación superior, instituciones educativas universitarias y no formal.

El protocolo, en el que trabajaron pedagogos, docentes, infectólogos, epidemiólogos, pediatras, psicólogos y los responsables del área de Inspección municipal, está ya subido a la web de Provincia como solicitud y estipula, por ejemplo, que la presencialidad será bimodal, es decir presencial y virtual; que cada establecimiento deberá contar con su propio protocolo aprobado por el Municipio; que los establecimientos deberán contar con ventilación natural no forzada; y que se deberá garantizar las normas de seguridad como uso de tapabocas, distanciamiento social de 2 metros y uso frecuente de alcohol en gel.